Gasperini, frecciatina alla Roma: ma l’invidia per Mourinho è immotivata, il dato che sconfessa il tecnico giallorosso 

Il tecnico punge la dirigenza sul mercato parlando delle qualità dello Special One: ma i numeri stanno dalla parte dei Friedkin

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Alla vigilia della partita tra Roma e Real Madrid Gian Piero Gasperini ha trasformato un elogio di José Mourinho in una nuova frecciata verso il mercato condotto dalla dirigenza giallorossa. L’attacco, però, appare immotivato come l’invidia nei confronti dello Special One: stavolta i numeri stanno dalla parte dei Friedkin.

Gasperini punge Mourinho e la Roma

La partita di domani tra Roma e Real Madrid rappresenta un bivio del cuore per i tifosi dell’Olimpico: Gian Piero Gasperini, l’allenatore che ha trasformato i giallorossi in una squadra capace di lottare per i massimi traguardi, sfiderà José Mourinho, ovvero in assoluto il tecnico più amato nella Capitale negli ultimi anni. Una contrapposizione che il Gasp ha dato la sensazione di non tollerare benissimo in conferenza stampa: il tecnico di Grugliasco si è lasciato andare a un paio di battute che sembravano indirizzate a minimizzare le abilità di Mou e a pungere la dirigenza della Roma.

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La frecciata ai Friedkin

Ai giornalisti che gli chiedevano cosa prenderebbe da Mourinho, Gasperini ha infatti risposto facendo riferimento non alle doti da allenatore o da gestore del gruppo dello Special One, ma al suo modo di trattare con i dirigenti delle sue squadre. “Prenderei l’empatia e la capacità di farsi comprare giocatori straordinari a cifre esorbitanti: è fantastico”, ha detto Gasperini, che ha poi ribadito il concetto poco dopo. “Cosa gli invidio? Tante cose, come quella di riuscire a farsi comprare giocatori tipo Diomandé a quelle cifre… Bravissimo per tutto il resto, per la sua carriera, per tutti i risultati che ha fatto ovunque, però quella è una bella capacità”.

Parole che sono apparse anche una nuova frecciata alla dirigenza della Roma, che nella scorsa campagna acquisti non è riuscita ad accontentare ogni richiesta di Gasperini, pur elevando in maniera netta la qualità e la profondità dell’organico giallorosso.

Le campagne acquisti della Roma per Mou

Anzi, andando ad analizzare i freddi numeri, si scopre che la Roma ha speso molto di più per le richieste di Gasperini che per quelle di Mourinho: considerando cessioni ed acquisti la Roma ha chiuso il mercato con un saldo complessivo in attivo di 12 milioni nel triennio in cui lo Special One ha allenato i giallorossi; per la precisione, il bilancio fu negativo soltanto nella prima stagione di Mou alla Roma (-115 milioni nel 2021/22), per poi risultare ampiamente positivo nelle due campagna seguenti. Un dato, questo, dovuto anche ai vincoli imposti dal settlement agreement con l’Uefa nell’ambito del rispetto del Fair Play Finanziario.

Il mercato e l’eccezione per Gasperini

Pur di accontentare Gasperini, invece, la Roma ha deciso addirittura di violare coscentemente gli accordi con la Uefa e subire una nuova multa. Le due campagne acquisti per Gasp hanno prodotto finora – il mercato di gennaio è dietro l’angolo e la cifra potrebbe aumentare – un passivo di ben 131 milioni di euro: -24 milioni nella scorsa stagione e -107 nel mercato estivo 2026, a cui andranno aggiunti a fine campionato i 15 milioni per il riscatto di Leonardo Balerdi, che diventerà obbligatorio a verificarsi di condizioni che, al momento, sembrano assai facili da realizzarsi. Stavolta, dunque, le lamentele di Gasp non sembrano essere fondate. Al pari della sua invidia per Mourinho.