Gasperini, furia col Var: 'Finale condizionata'

Post-partita "in due tempi" per Gian Piero Gasperini dopo la finale di Coppa Italia persa contro la Lazio.

Il tecnico dell’Atalanta aveva commentato il ko con sportività e fatalismo per poi spostare subito il pensiero al campionato e alla delicatissima sfida contro la Juventus, ma dopo aver rivisto il fallo di mano in area di Bastos non sanzionato non ha potuto trattenere la rabbia: "Io dalla panchina non me ne ero accorto, ma è un errore gravissimo. Questo è un tiro che va in gol. È un episodio da Var. È inaccettabile. Va bene, siamo sempre pronti ad accettare la sconfitta sportivamente, però questo è un episodio gravissimo”.

“Noi abbiamo vinto coi nostri tifosi e questo episodio manca di rispetto ai nostri tifosi – ha proseguito Gasperini – Abbiamo assistito a una stagione di rigori e rigorini, ma questa cosa è pesante. Non ci fosse la Var potrei tacere, ma c'è".



SPORTAL.IT | 15-05-2019 23:59