Gasperini furioso con l'Atalanta

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini non riesce a trattenere la sua rabbia per quanto fatto sul mercato dalla Dea: "Il mercato purtroppo è stato molto triste e molto esiguo, la squadra per questo è in difficoltà".

"La società sa di cosa c'è bisogno perché l'ho sempre detto, ha messo a disposizione un budget importante ma sono arrivati tanti giovani che non sono ancora pronti. La rosa, così com'è, difficilmente può essere competitiva su più fronti: se le aspettative sono quelle di ripetere le due annate precedenti, forse ci vuole un allenatore più bravo", sono le parole riportate da repubblica.it.

SPORTAL.IT | 14-08-2018 15:05