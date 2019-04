Gasperini: "Grande prestazione"

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini applaude i suoi a Sky dopo la vittoria contro l'Udinese che permette gli orobici di issarsi al quarto posto da soli. "Sapevo che la partita sarebbe stata dura perchè io ritengo che l'Udinese sia superiore alla sua classifica. I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria, abbiamo rischiato qualcosa nel primo tempo ma abbiamo creato tantissimo. Nel secondo tempo poi è stato a senso unico. Era la terza partita in una settimana".

"E' fatta per la Champions se vinciamo con la Lazio? No perchè poi devi vincere quelle dopo. E' chiaro che se noi vinciamo le nostre gare gli altri non ci possono raggiungere, questo è ovvio. Sono però tutte partite equilibrate ma noi abbiamo una condizione morale altissima, continuiamo a giocare con grande efficacia. I ragazzi hanno un merito straordinario perché in questo momento credono fortemente a tutto".

"L'avversario per la Champions? Tutte. In ordine guardo la classifica, c'è la Roma a un punto, il Torino a tre. Ci sono dodici punti in palio, tutti devono vincere tre partite e se qualcuno ne vince quattro sarà aritmetico. Inoltre c'è il rischio di passare dalla Champions a niente e questo rende più affascinante il tutto".

SPORTAL.IT | 29-04-2019 21:50