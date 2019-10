Gasperini: "Ho preferito giocarmela"

L'Atalanta viene travolta per 5-1 a Manchester dal City ma il tecnico Gian Piero Gasperini tiene la testa alta dopo la partita: "Indubbiamente il risultato è pesante, il rammarico è che quando siamo andati in vantaggio speravamo di tenere la partita più aperta. Per il resto è chiaro che il City è una grandissima squadra, partiti in vantaggio potevamo fare qualcosa in più. Voglio che la squadra giochi con questo spirito, che sia un parametro da portare in campionato nelle prossime partite".

"Avevamo un problema con Gomez che è dovuto uscire, ci siamo disuniti nel secondo tempo e con gli spazi loro sono micidiali. Da queste partite noi usciamo sempre meglio. Potevamo venire a limitare i danni senza vedere mai la palla, io preferisco questa versione provando sempre a giocare. Ci portiamo a casa alcune cose buone che saranno utili".

SPORTAL.IT | 22-10-2019 23:33