Gasperini: "I nazionali sono tornati venerdì"

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato dopo lo 0-0 con lo Spezia. “Non era mai successo che i giocatori tornassero venerdì per giocare sabato. E’ una grande difficoltà e non è una cosa ottimale, ma non possiamo farci niente. Giocare per il proprio Paese è uno stimolo per i giocatori, ma non è mai successo che tornassero il venerdì per giocare sabato. E’ complicato così. Stiamo vivendo un momento difficile per tanti motivi, per le soste, per non aver fatto il precampionato e altro. Otto giocatori dopo l’Inter li ho rivisti solo ieri, quattro li ho fatti giocare e gli altri li ho lasciati a casa”.

“Sono partite non facili, la squadra di Italiano stava benissimo. Noi siamo stati attenti in difesa e abbiamo creato diverse situazioni pericolose, ma non siamo riusciti a segnare. Tecnicamente non abbiamo fatto bene, ma abbiamo fatto il nostro”.

OMNISPORT | 21-11-2020 21:05