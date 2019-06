Gasperini: "Il nucleo dei migliori resta"

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini a Radio Anch'io Sport su Radio 1 ha parlato del mercato delle Dea: "Se resteranno i giocatori migliori? Il nucleo formato da questi 13-14 giocatori dovrebbe rimanere e questo è già un modo un po' diverso e vantaggioso rispetto al passato di partire".

Preso Muriel, potrebbe arrivare anche Guarin: "Sul mercato ci sono tantissime possibilità, è ancora presto, la fortuna è che possiamo muoverci con i tempi e la possibilità economica che desideriamo".

"Il sorteggio Champions? Siamo tutti abbastanza speranzosi di incontrare le migliori. Abbiamo visto la composizione delle fasce e nelle prime due ci sono solamente degli squadroni. Dovessi scegliere mi piacerebbe andare a Madrid col Real, è uno stadio storico e poi in Inghilterra. Obiettivamente le nostre chance al sorteggio non sono altissime, allora tanto vale portare la nostra gente in questi stadi che rappresentano un po' la storia del calcio".

SPORTAL.IT | 24-06-2019 13:24