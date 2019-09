Gasperini: "Imparata la lezione di Zagabria"

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita contro lo Shakhtar Donetsk suona la carica: "Contro lo Shakhtar Donetsk dobbiamo fare risultato, in Champions League non ci sono molti margini d'errore. Abbiamo imparato la lezione di Zagabria".

Dopo l'umiliante 4-0 subito dai nerazzurri in croazia, la squadra ha reagito con due strepitose vittorie contro Roma e Sassuolo: "Noi abbiamo bisogno di imparare in fretta. C'è la volontà di riuscire a misurarci e anche la curiosità per capire quanto siamo distanti da loro. Muriel è recuperato dall'influenza, devo valutare le condizioni di Gomez che è uscito malconcio dal match col Sassuolo".

