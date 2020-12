Gasperini: "La potevamo vincere"

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini parla dopo il pareggio contro la Juventus: “È un grande risultato, contro una Juventus forte. A un certo punto eravamo anche convinti di vincere, ma abbiamo giocato la partita che volevamo, e nel finale avevamo la sensazione di poterla vincere”

“Nel primo tempo abbiamo sbagliato alcuni passaggi che potevano essere decisivi per portare al gol. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato meno, poi ci è mancato il colpo del KO. E in queste partite l’episodio come il rigore ti può far perdere la partita. Gollini è stato strepitoso. Ha parato un rigore a Ronaldo che ne sbaglia uno su cento. Siamo contenti per Gollini, un po’ meno per Szczesny che ha fatto una gran parata su Romero, pensavo fosse gol…”.

OMNISPORT | 16-12-2020 20:58