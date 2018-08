Gasperini: "La prima è un'incognita"

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini parla così alla vigilia del debutto contro il Frosinone: "Inizia il campionato e la prima partita è sempre un'incognita per tutti. C'è un'emozione un po' particolare. Speravamo di arrivare all'esordio in campionato in queste condizioni, di dover giocare cioè i playoff d'Europa League, nello stesso tempo dobbiamo avere l'attenzione e la concentrazione al campionato".

"Sarebbe importante partire bene e approfittare del turno casalingo, credo sarebbe una buona spinta anche per la partita con il Copenaghen. Giochiamo in casa e vogliamo fare bene, l'attenzione nostra sarà comunque al massimo perché il campionato italiano è difficile e combattuto".

SPORTAL.IT | 19-08-2018 18:20