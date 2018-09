Gian Piero Gasperini mette pressione al Torino. "Non ha classifica che si aspettava ed è costruito per raggiungere l'Europa" sostiene il tecnico dell'Atalanta alla vigilia del match con i granata.

"Il 2-2 di Milano non è stata una svolta, la gara con il Cagliari e quella di Ferrara non sono state così negative e forse non meritavamo neanche di perdere. Dobbiamo recuperare al meglio Ilicic, abbiamo bisogno di Pasalic e stiamo ancora cercando di inserire al meglio Rigoni. Da lui con il Milan ho avuto segnali importanti, così come da Zapata. Con il Torino ci aspetta una partita molto equilibrata: dovremo avere la voglia giusta per vincere, siamo consapevoli che i tre punti ci riporterebbero in una buona posizione di classifica" chiosa il timoniere degli orobici.

SPORTAL.IT | 25-09-2018 15:35