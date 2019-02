Gasperini: 'Nessun ridimensionamento'

L’ottima partenza, poi il crollo, in concomitanza con il pareggio del Milan.

L’Atalanta cede in casa ai rossoneri e vede allontanarsi il sogno del quarto posto, ma non quello di lottare fino alla fine per l’Europa.

Gian Piero Gasperini ha commentato così la partita ai microfoni di 'Dazn': “Abbiamo fatto la partita giusta soprattutto nel primo tempo, purtroppo il gol subito ha cambiato tutto. C'erano tutti i presupposti per fare risultato, ma abbiamo perso fiducia, poi dopo il raddoppio non avevamo le energie mentali per ribaltare la partita e il secondo tempo è stato di difficoltà. Era una prova importante, peccato".

La prodezza di Piatek per il momentaneo 1-1 ha cambiato tutto: "Piatek è stato straordinario nel primo gol, un cross dalla trequarti che poteva essere non dei più pericolosi l'ha saputo trasformare in oro – ha aggiunto Gasperini – Questo è merito, ma da queste partite sappiamo uscire con voglia di rivalsa, non ci ridimensionano nel nostro modo di pensare. Dobbiamo rimproverarci del calo di convinzione e di fiducia, questo non ci deve più succedere".

SPORTAL.IT | 16-02-2019 23:20