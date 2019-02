Gasperini: "Noi alla pari con il Toro"

Dopo il Milan, anche il Torino approfitta di un’Atalanta condizionata dalle assenze e dal pensiero alla semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Al termine della gara persa 2-0 contro i granata, però, Gian Piero Gasperini non fa drammi e anzi promuove la prova della squadra: "È un momento difficile, è stata una partita simile a quella contro il Milan. Dobbiamo tirare le fila, ma adesso pensiamo alla semifinale di Coppa Italia che per noi è molto importante – le parole del tecnico torinese a 'Sky Sport' – Eravamo partiti bene, pensavo che avremmo incontrato difficoltà maggiori, ma poi quel gol strano nel finale del primo tempo e il raddoppio all’inizio del secondo hanno cambiato tutto. Comunque non sono preoccupato, ho visto diversi giocatori fare una buona prestazione, abbiamo dimostrato di saper reggere il confronto con il Torino e le altre squadre che sono vicine a noi in classifica".

In Coppa però mancherà Gosens, uscito nei primi minuti: "Ha un infortunio muscolare, starà fuori un po’ – ha rivelato Gasperini – ma recupereremo De Roon e penso Gomez



SPORTAL.IT | 23-02-2019 17:30