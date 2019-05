Gasperini non trema: 'Possiamo vincere'

Gian Piero Gasperini vede a un passo il primo trofeo della carriera di allenatore.

Anzi, l’ha visto a pochi centimetri nella conferenza di vigilia della finale di Coppa Italia che vedrà l’Atalanta opposta alla Lazio all’Olimpico:

"Ora che la vedo così da vicino devo dire che è molto bella" ha detto scherzando il tecnico nerazzurro parlando a pochi centimetri dalla Coppa.

Gasp rifiuta però l’etichetta di favorito: “Sarà una gara diversa da quelle in campionato contro la Lazio, ma non siamo favoriti e comunque in una gara secca contano gli episodi. Sarà una partita difficile, ma è alla nostra portata e possiamo vincerla anche se la Lazio è forte”.

Domenica sarà già campionato contro la Juventus, gara chiave per la corsa alla Champions: "Ci penseremo da giovedì" ha tagliato corto Gasperini.

SPORTAL.IT | 14-05-2019 21:15