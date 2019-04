Gasperini ora punta all'en plein

Gian Piero Gasperini non pone più limiti alla sua Atalanta dopo la conquista della finale di Coppa Italia e ora punta a fare l'en plein.

"Tra una vittoria della finale della Coppa Italia e la qualificazione alla Champions League è impossibile scegliere – ha affermato a caldo l'allenatore della Dea -. A livello mentale, superata la sfida di stasera, andremo tranquilli fino al traguardo".

Sulla vittoria in rimonta contro la Fiorentina, poi, il tecnico di Grugliasco ha parlato chiaro: "Abbiamo affrontato una squadra tosta e i ragazzi sono stati bravi, perché nelle difficoltà hanno tirato fuori il meglio da loro stessi. E abbiamo raggiunto un traguardo fantastico al termine di una serata bellissima".

Qualche battuta anche sui singoli: "Davanti Ilicic, Gomez e Zapata sono fondamentali, ma in questo periodo è davvero importante anche Gollini, è cresciuto davvero tanto. Abbiamo subito un gol in avvio, poi abbiamo preso coraggio e ci siamo portati in avanti. Il pareggio non ci bastava, non ci siamo accontentati perché volevamo vincere a ogni costo. Ce l'abbiamo fatta e ora dobbiamo pensare all'Udinese, con un altro traguardo storico che è alla nostra portata".

