Gasperini ottimista: "Rientro Ilicic? Siamo fiduciosi"

Alla vigilia del debutto in campionato contro il Torino, Gianpiero Gasperini può sorridere soprattutto per le condizioni di Ilicic che è tornato ad allenarsi e presto potrebbe rivedersi anche in campo.

Il tecnico dell’Atalanta in conferenza stampa preferisce non sbilanciarsi sui tempi ma conferma che i segnali sono finalmente positivi. “Siamo più fiduciosi rispetto a qualche settimana: non parlo di tempi di rientro rapidi, ma del fatto che siamo più avanti rispetto a quanto potevamo pensare a giugno. Stiamo ritrovando l’Ilicic che conoscevamo: ora dobbiamo rimetterlo in condizione, ma sta superando tutte le sue difficoltà, lo stiamo recuperando anzitutto come persona”.

Ilicic insomma sembra decisamente più sereno rispetto agli ultimi mesi, quando era stato costretto a tornare in Slovenia. “Si ferma qui ad allenarsi oggi e domenica mattina lo farà con la squadra. Se fa bene anche la prossima settimana, dopo la sosta si potrà programmare qualcosa di più preciso: senza fretta. Tanto in gruppo c’è già, e ha anche voglia di scherzare. L’altro giorno, parlavamo di Miranchuk, mi ha chiesto: “Cosa ha in più di me?”. Gli ho risposto: “La testa” e abbiamo riso. Quando scherza così vuol dire che le cose vanno bene…”.

Servirà tempo anche per vedere in azione i nuovi acquisti, ritenuti non ancora pronti da Gasperini. “Romero, che ha già fatto alcune delle sue entrate, per domani è squalificato… Piccini e Miranchuk hanno bisogno di tempo: non si sono ancora mai allenati con la squadra, spero di averli dopo la sosta. Lammers e Mojica sono arrivati a Bergamo solo l’altri ieri. In prospettiva vedo buone soluzioni, nell’immediato siamo quelli che avevano finito”.

OMNISPORT | 25-09-2020 16:36