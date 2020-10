Gasperini: "Potevamo farne altri"

Gian Piero Gasperini si gode la sua Atalanta: “La squadra sta attraversando un’ottima condizione, qualche sbavatura ci può stare. Sotto questo aspetto siamo molto soddisfatti. La squadra non ha subito molto, il nostro portiere è stato poco impegnato. Il risultato poteva essere molto più ampio, ma va bene così”.

La rosa è ampia: “È molto positivo, i giocatori sono importanti soprattutto in area di rigore con assist e gol. Questo è sintomo di grande crescita tecnica. Oggi alcuni gol sono stati molto pregevoli”.

La corsa per lo scudetto: “Stiamo guardando il nostro percorso, sappiamo di avere un’ottima condizione e dei valori. Non è il momento di guardare la classifica. Il campionato è lunghissimo. Dobbiamo pensare a come gestire le partite, alcuni giocatori rientreranno venerdì e sabato giocheremo a Napoli. Mercoledì avremo la prima di Champions”.

OMNISPORT | 04-10-2020 15:14