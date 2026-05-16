Roma-Lazio, Gasperini punge Sarri e ne ha per tutti: Lega, Dybala e Friedkin

L’allenatore giallorosso evita lo scontro diretto ma manda un messaggio chiarissimo alla vigilia del derby. Intanto Sarri, dopo le minacce di forfait, sarà regolarmente in panchina all’Olimpico.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Roma arriva al derby nel momento più delicato e più elettrico della sua stagione. La rincorsa Champions ha trasformato le ultime giornate in una corsa contro il tempo, contro la pressione e contro ogni margine d’errore. In questo clima, Gian Piero Gasperini si è presentato in conferenza stampa con toni misurati ma con messaggi molto precisi. Ha parlato di calcio, di ambiente, di futuro e soprattutto di mentalità, lasciando anche una stoccata elegante a Maurizio Sarri dopo le polemiche sul calendario. Il tecnico giallorosso ha scelto la linea della concretezza: meno rumore, più campo.

Gasperini risponde a Sarri

La frase più forte della conferenza arriva quando Gasperini affronta il tema del caos calendario. Il tecnico non alimenta polemiche infinite, ma il messaggio è chiarissimo: “Noi siamo così motivati, così concentrati su questa rincorsa, che avremmo giocato a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno“. Una risposta indiretta ma pesante alle proteste di Sarri, che nei giorni scorsi aveva addirittura ipotizzato di non presentarsi al derby salvo poi tornare sui suoi passi. Gasperini sceglie una postura opposta: niente minacce, niente teatrini, soltanto l’idea che certe partite vadano giocate comunque. È una differenza di approccio che racconta molto anche del momento emotivo delle due squadre.

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La Roma sente davvero la Champions

Dietro le parole dell’allenatore si percepisce chiaramente la convinzione che la Roma possa completare la rimonta. Gasperini insiste più volte sull’importanza del traguardo e sulla forza mostrata dalla squadra nelle ultime settimane. “Abbiamo un traguardo da raggiungere che fino a poco tempo fa sembrava molto più difficile“, ha spiegato, quasi a voler ricordare da dove era partita la rincorsa giallorossa. Il derby, in questo senso, non viene vissuto soltanto come una questione cittadina ma come uno snodo decisivo per il quarto posto. La Roma si gioca molto più dell’orgoglio e l’allenatore vuole che il gruppo entri in campo con quella consapevolezza.

Pellegrini simbolo romanista

Nel momento più caldo della stagione, Gasperini si aggrappa anche agli uomini che conoscono davvero il peso del derby. Il nome che torna centrale è quello di Lorenzo Pellegrini, reduce da settimane complicate ma ancora considerato fondamentale. “Pellegrini nei derby è stato spesso determinante“, ha ricordato il tecnico, confermando la fiducia totale nel capitano. Non è soltanto una valutazione tecnica, ma anche emotiva. Gasperini crede negli “uomini derby”, in quei giocatori che sentono la partita in maniera diversa e riescono a trasformare la pressione in energia positiva. In una sfida così tesa, l’aspetto mentale rischia di valere quasi quanto la qualità.

Il messaggio alla proprietà e il futuro della Roma

La conferenza è servita anche per lanciare segnali chiari verso il club. Gasperini ha parlato molto della presenza dei Friedkin e dell’importanza di avere una società vicina alla squadra. “Quando la proprietà è presente tutto funziona meglio“, ha detto, sottolineando il valore di rapporti diretti e decisioni rapide. Dietro queste parole c’è anche una visione precisa della Roma che verrà: più organizzata, più strutturata e soprattutto più ambiziosa. Il tecnico continua a tenersi apparentemente lontano dalle dinamiche societarie, ma è evidente che voglia avere peso nelle scelte tecniche future.

La sensazione è che il progetto stia prendendo sempre più forma attorno alla sua figura: “Mi auguro veramente che Ryan in questi, già è successo in questi giorni, ma anche nei prossimi, lui riesca ad avere anche, oltre che la velocità magari con gli agenti dei giocatori, magari per quelle che possono essere le trattative, eccetera, ma anche un rapporto di conoscenza con questa squadra, con questi giocatori che per questa proprietà e per questa società stanno veramente dando il massimo. Indipendentemente da quello che poi sarà il futuro di un giocatore o di un altro, però la conoscenza diretta è importante sia per la proprietà che per il calciatore stesso. Dybala? Intanto è importante che entrambe le parti, sia la proprietà che il giocatore, abbiano questa idea. Io la trovo molto positiva e quando c’è la volontà da entrambe le parti poi dopo si può trovare la soluzione”.