Gasperini: "Punite Chiesa"

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini invoca una punizione per Federico Chiesa, che a suo dire ha simulato per guadagnare il rigore del vantaggio viola: "Penso che la partita sia stata condizionata da quell'episodio, la Fiorentina ha fatto sua la gara con quello.

Siamo andati parecchie volte vicini al gol. È un rigore inconcepibile per l’era moderna, con tutte queste telecamere, è chiaramente una simulazione fatta da un ottimo giocatore. Chiesa ha l’abitudine di fare questi gesti e deve cominciare a pagarli invece di essere premiato".

Lo scontro con Pioli: "Penso sia più colpa mia che di Pioli. Nel salutarci ho detto a lui che non c'era il rigore a Milano così come non c'era quello di oggi. Nel farlo, a fine partita si usano anche toni un po' diversi".

SPORTAL.IT | 30-09-2018 19:30