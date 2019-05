Gasperini può gioire, un big giura amore all'Atalanta

Dopo aver deciso di proseguire la sua carriera all'Atalanta, arriva un'importante notizia per Gian Piero Gasperini.

Il capocannoniere dei nerazzurri, Duvan Zapata, ha deciso di rimanere a Bergamo. In un'intervista a Radio Caracol in Colombia, l'attaccante ha giurato amore alla Dea: "Ogni giorno vengo accostato a una squadra diversa, ma io voglio soltanto restare a Bergamo per giocare la Champions. Fa piacere leggere che il Real Madrid è interessato a me, ma abbiamo conquistato un traguardo storico e non vediamo l'ora di giocare la Champions".

La società nerazzurra sta studiando la possibilità di affiancare a Zapata un vice. Il nome che piace a Gian Piero Gasperini è quello di Leonardo Pavoletti, autore di una strepitosa stagione con la maglia del Cagliari.

SPORTAL.IT | 31-05-2019 11:52