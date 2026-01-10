Roma, quanta frustrazione per Gasperini: sbotta contro l’arbitro e scatena l’Olimpico. Allarme Ferguson, come sta

La furia di Gasperini si abbatte sul quarto uomo scatenando la sorprendente reazione dell'Olimpico. L'allenatore intanto rischia di rimanere senza punte dopo l'infortunio di Ferguson

Tanta tensione oggi per Gian Piero Gasperini, che frustrato anche dalle difficoltà in fase offensiva della sua squadra contro il Sassuolo e da alcune scelte arbitrali ha sbottato contro il quarto uomo, attaccandolo direttamente e scatenando la reazione dell’Olimpico in supporto del proprio allenatore, che nel post partita ha poi svelato le prime sensazioni sulle condizioni di Lewis Ferguson.

La Roma batte il Sassuolo

Altri tre punti importanti oggi per la Roma, che ha trionfato per 2-0 in casa contro il Sassuolo. Una vittoria però tutt’altro che semplice per i giallorossi, che hanno a lungo faticato a impensierire gli avversari. Fondamentale è stato l’ingresso in corso d’opera di Wesley, che ha vivacizzato la formazione di Gasperini e permesso a Manu Koné di sbloccate al 76’ l’incontro, chiuso pochi minuti più tardi da Soulé con il gol del definitivo 2-0. Una vittoria fondamentale per la classifica della Roma, che in attesa delle sfide di Napoli e Juventus è salita momentaneamente al terzo posto.

Gasperini furioso per le scelte arbitrali, la frase urlata scatena i tifosi

Le difficoltà della squadra e soprattutto i tanti errori commessi dalla Roma nella trequarti avversaria nel primo tempo avevano finito però con l’infastidire Gasperini, che ha poi liberato tutta la propria frustrazione contro la squadra arbitrale in seguito a due ammonizioni ravvicinate considerate eccessive dal tecnico piemontese che ha sbottato contro il quarto uomo urlandogli: “Ma che c…o fate?”. Una sfuriata plateale e che non è sfuggita ai tifosi, che hanno dedicato al proprio allenatore (il quale nel frattempo aveva anche lui ricevuto un cartellino giallo) un’ovazione per dimostrare tutto il loro supporto al loro condottiero.

Gasperini svela le condizioni di Ferguson

A complicare le cose contro il Sassuolo è stata certamente anche l’assenza di una vera e propria prima punta, problema che da tempo affligge la Roma che infatti spera di chiudere al più presto per Giacomo Raspadori. Già privi dell’infortunato Artem Dovbyk, i giallorossi hanno poi dovuto rinunciare anche a Ferguson, obbligato a lasciare il campo al 38’ per una botta alla parte alta della schiena. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, ma le prime sensazioni sembrano escludere uno stop lungo, almeno stando alle parole di Gasperini nel post partita: “Ha preso una botta, una forte contusione. Vedremo domani. È stato sfortunato, sono colpi dolorosi che quasi ti paralizzano e forse ne ha preso più di uno. Dispiace per lui, vedremo domani ma non penso sia un guaio muscolare che richieda dei giorni”.