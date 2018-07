Gasperini rimpiange i 5 minuti di blackout

L’Atalanta si è fatta raggiungere sul 2-2 dal Sarajevo e Gian Piero Gasperini analizza così la partia dei suoi: “Non ho molti rammarichi nei confronti dei miei calciatori. Abbiamo dominato per lunghi tratti. Ma squadre di questo tipo hanno sempre la capacità di sfruttare l’unica palla che arriva in area”.

“In cinque minuti abbiamo complicato tutto. Gli attaccanti hanno peccato di lucidità anche per il grande lavoro che stiamo svolgendo in questo periodo. Per il ritorno – continua il mister nerazzurro ai microfoni di Sky Sport – speriamo di recuperare Freuler e Ilicic. Pasalic è arrivato da poco e non si è mai allenato con i compagni, per questo turno non lo abbiamo a disposizione. Cercheremo di portare a casa la qualificazione a casa loro”.

Un'ultima battuta sul calendario della prossima serie A: “Frosinone, Roma e Cagaliari all’inizio. Sulla carta abbiamo un periodo molto duro dopo la metà del girone di andata. Però può darsi che quelle siano le nostri migliori partite. Sarà un campionato molto equilibrato”.

SPORTAL.IT | 26-07-2018 23:05