Roma, Gasperini vuole prendere il comando: l’addio di Ranieri è soltanto l’inizio. Il messaggio ai Friedkin

Gasperini spinge via Massara dalla Roma e chiede ai Friedkin un nuovo direttore sportivo e maggiore voce in capitolo sul mercato, a partire dai rinnovi di Pellegrini e Celik

Nel post-gara con la Fiorentina, Gian Piero Gasperini ha parlato chiaro: il prossimo mercato dovrà essere svolto alle sue condizioni oppure andrà via. I Friedkin sono avvisati: dopo Ranieri, nel mirino dell’allenatore c’è il ds Massara.

Gasperini scaccia via Massara

Forte del duello rusticano vinto con Claudio Ranieri, mandato via dai Friedkin a stagione ancora in corso, Gian Piero Gasperini vuole un altro scalpo: quello del ds Frederic Massara. Nel post-gara con la Fiorentina, l’allenatore non ha usato mezzi termini e neppure troppo velatamente, senza fare nomi, ha rivelato il prossimo obiettivo: rimanere da solo al comando della Roma.

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Gasp non vuole ostacoli, né sul mercato, né sulle questioni di campo. E Massara, evidentemente, è di troppo. Il tecnico ha dettato le sue condizioni ai Friedkin: “Se devo lavorare con le idee degli altri, è meglio che vada da un’altra parte”. Chiaro il riferimento alla differenza di vedute con Massara in sede di mercato.

Gasperini chiede ai Friedkin un nuovo ds

Il rapporto tra i due non è mai sbocciato, lo stesso Gasperini, nella conferenza stampa tenuta nel giorno dell’addio a Ranieri, ha rivelato di non essere mai andato d’accordo con Massara, ribadendo, lunedì sera, che “serve chiarezza” e che “bisognerà evitare i disguidi che ci sono stati”, augurandosi un incontro a stretto giro di posta con la società.

In quell’incontro, ma un contatto tra le parti c’è già stato secondo indiscrezioni, Gasperini chiederà la “testa” di Massara e l’ingaggio di un nuovo direttore sportivo, un uomo di fiducia che possa lavorare in sintonia con il tecnico, avviando la campagna di rafforzamento della Roma per la prossima stagione.

Chi al posto di Massara?

I nomi non mancano, a partire da Giovanni Manna, attuale uomo mercato del Napoli, campione d’Italia nel 2025. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, il pressing giallorosso è concreto, lo stesso Gasperini sarebbe felice di lavorare insieme al dirigente salernitano.

L’alternativa, forte e valida, è Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo dello scudetto vinto dal Napoli con Luciano Spalletti, reduce dalla delusione vissuta alla Juventus, con tanto di esonero sul groppone. L’ultima pista conduce a Tony D’Amico, che Gasperini ha avuto per tre anni all’Atalanta e che riabbraccerebbe volentieri nella Capitale.

Gasperini, i rinnovi e i big da blindare

Più in generale, Gasperini vorrebbe maggiore voce in capitolo sull’allestimento della rosa, a partire dai rinnovi dei contratti in scadenza: da Pellegrini e Cristante, passando per El Shaarawy, Celik e Dybala, con l’argentino stuzzicato dall’idea di tornare nel suo Paese, corteggiato dal Boca Juniors.

Gasperini si augura di non perderne troppi, “il gruppo non va smantellato per prendere non so chi”, ha tuonato lunedì sera frenando sulle cessioni di due o tre big – Svilar, Koné e pure Ndicka – che, se venduti, potrebbero far rifiatare le casse della società alle prese con le restrizioni del Fair Play finanziario.