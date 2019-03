Gasperini si scusa per la spinta

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni del sito ufficiale della società bergamasca si è scusato dopo lo spintone ai danni di un dirigente della Sampdoria durante il match di domenica.

"Non sono orgoglioso dell’esempio dato ai calciatori, alla società e ai tifosi di calcio. Sono davvero molto dispiaciuto per quanto successo ieri a Genova e per tutte le polemiche che ne sono derivate e che hanno fatto passare in secondo piano l’importante risultato sportivo raggiunto dopo una partita coinvolgente e disputata ad alti livelli da entrambe le squadre", è la dichiarazione del mister orobico, che aspetta le sanzioni del giudice sportivo.

SPORTAL.IT | 11-03-2019 16:30