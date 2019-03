Gasperini squalificato, Gattuso no

Gian Piero Gasperini squalificato, Gennaro Gattuso no. Giudice sportivo ha deciso che il tecnico del Milan potrà andare nel derby.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 15.000,00

GASPERINI Gian Piero (Atalanta): per avere, al 20° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato una decisione arbitrale rivolgendo a gran voce agli Ufficiali di gara un'espressione irrispettosa; per avere inoltre, mentre imboccava il tunnel per uscire dal terreno di giuoco, dopo il conseguenziale allontanamento, spinto con veemenza un dirigente della squadra avversaria causandone la caduta; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale.

AMMENDA DI € 15.000,00 CON DIFFIDA

GATTUSO Gennaro (Milan): per avere, al 35esimo del primo tempo, a giuoco fermo, uscendo dall'area tecnica, rivolto un'espressione intimidatoria ad un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

