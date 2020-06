Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini non sarà in panchina in occasione della partita contro la Lazio: il mister degli orobici è stato squalificato dopo l'espulsione per proteste rimediata domenica contro il Sassuolo.

Cinque i giocatori fermati per un turno dopo i recuperi: l'atalantino Mario Pasalic, il veronese Fabio Borini, i due cagliaritani Ceppitelli e Cigarini e Marlon del Sassuolo.

SPORTAL.IT | 22-06-2020 13:12