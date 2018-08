Gasperini tra gioia e smarrimento

Dopo il 2-2 dell’andata Gian Piero Gasperini si era detto fiducioso in merito alle possibilità di qualificazione dell’Atalanta al terzo preliminare di Europa League, promuovendo la prova offerta dalla squadra almeno per 70’ contro il Sarajevo. Forse però neppure il tecnico torinese si poteva aspettare una simile reazione al ritorno e in trasferta.

L’8-0 rifilato ai bosniaci sembra dare già il quadro delle potenzialità della squadra, ma Gasp quasi non si capacita l’esplosione dei suoi: "È un effetto strano fare 2-2 in casa e 8-0 qua – ha detto 'Gasp' a 'Sky Sport' – Siamo partiti forti, abbiamo fatto gol subito e dopo pochi minuti vincevamo già 3-0, poi loro hanno avuto un calo nervoso. L'obiettivo è arrivare ai gironi e ci impegneremo, sapendo che le sorprese ci sono sempre e comunque, anche se come abbiamo visto giocare su due partite è più agevole”.

Ha brillato ancora la stella di Barrow, autore di una tripletta: “Al di là dei tre gol, è un ragazzo che sta bruciando le tappe. Farà molto bene, è un ragazzo molto positivo. Questo turno ora ci dà la possibilità di inserire Pasalic, speriamo di recuperare presto Ilicic e portare in condizione Zapata”.

