Gasperini, verso il Valencia c'è l'imbarazzo della scelta

C'è solo l'imbarazzo della scelta per Gian Piero Gasperini in vista del Valencia, avversario della sua Atalanta nell'attesissima sfida di mercoledì sera a San Siro, valida per gli ottavi di finale di Champions League.

Rispetto alle ultime sfide della fase a gironi, infatti, la Dea si presenterà all'appuntamento europeo con tutti i giocatori a disposizione del loro tecnico, che quindi potrà valutare diverse soluzioni tattiche in vista del delicatissimo match.

L'unico assente sarà infatti Bosko Sutalo, volto nuovo del mercato di gennaio che peraltro Gasperini ancora non ha mai avuto modo di provare in campo. Disponibili tutti gli altri, con il tecnico nerazzurro che dovrà decidere se riproporre Zapata in posizione di punta centrale o optare per la rodata soluzione del tridente Gomez-Pasalic-Ilicic senza centravanti di professione.

SPORTAL.IT | 17-02-2020 21:42