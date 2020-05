Gastaldello: "Non ha senso, è contro natura"

Il capitano del Brescia Daniele Gastaldello in una intervista a Repubblica si schiera con chi chiede la sospensione definitiva del campionato di serie A: "Se sono pronto a giocare? Io dico no. Non ci sono neanche i presupposti, non ci sentiamo sicuri. Abbiamo paura, siamo esposti tutti non solo noi calciatori ma magazzinieri, fisioterapisti, massaggiatori".

"Sento che la soluzione sarebbe chiuderci in ritiro due mesi. Non ha senso, è contro natura".

SPORTAL.IT | 07-05-2020 11:14