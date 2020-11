Gaston Ramirez, parole chiare dal Gremio

Non sarà in Brasile il futuro di Gaston Ramirez, almeno per il momento. A garantirlo è Romildo Bolzan, presidente del club di Porto Alegre.

“L’opzione esisteva, ma nel frattempo l’abbiamo completamente scartata – ha dichiarato il dirigente in un’intervista a ‘Radio Gre-Nal’ -. Per quest’anno non c’è nessuna soluzione. Magari potremmo ripensarci l’anno prossimo, qualora il giocatore sia ancora interessato a tornare in Sudamerica”.

Gaston Ramirez, uruguaiano, è arrivato alla Sampdoria nel 2017 e sta attualmente disputando la sua quarta stagione consecutiva in blucerchiato.

OMNISPORT | 06-11-2020 21:45