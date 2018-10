Gattuso ammette: 'Serviva più coraggio'

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky parla così dopo la sconfitta nel derby: "Ai punti l'Inter meritava qualcosa in più, se la partita fosse finita zero a zero ci sarebbero state tante cose positive. La squadra è stata brava, potevamo palleggiare meglio. Forse abbiamo avuto paura, serviva più coraggio. Restano, però, tante cose positive. Fino al 92' abbiamo saputo soffrire, l'unico rammarico negli ultimi minuti abbiamo sfruttato malissimo diverse situazioni a campo aperto. Dobbiamo guardare avanti, ma brucia".

Cutrone decentrato: "Quando ho messo Cutrone non volevo cambiare assetto tattico, serviva più energia sulla fascia. Ripeto, la squadra ha dato tutto e sono contento per questo, anche perché l'Inter ha maggior fisicità di noi. Unico rammarico le ripartenze negli ultimi cinque minuti".

Sul gol di Icardi: "E' stata una lettura sbagliata, le partite si perdono tutti insieme, non perché ha sbagliato solo Donnarumma. Al 92' siamo stati polli a prendere quel gol".

SPORTAL.IT | 21-10-2018 23:25