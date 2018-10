Gattuso aspetta la C2: Conti e Caldara quasi guariti

Uno è quasi pronto, l’altro dovrà pazientare un po’ in più ma il peggio è alle spalle. C’è un pezzettino di difesa del Milan pronto a tornare per dare una mano alla squadra. Gattuso aspetta la C2, Caldara-Conti per poter contare davvero su tutta la rosa a disposizione. Non si parla di due qualsiasi, insieme hanno un valore di una cinquantina di milioni per rimanere bassi, visto che il prezzo del loro cartellino si è un po’ svalutato ultimamente. Entrambi vengono considerati non solo la spina dorsale difensiva dei rossoneri ma anche della Nazionale, che li aspetta al pari di Gattuso. L’ex centrale dell’Atalanta era stato presto per sostituire Bonucci ma finora non s’è visto. Prima è andato a “lezione” di difesa a 4, messo in riga dall’intransigente Ringhio e costretto anche al dopo-scuola per metabolizzare movimenti e differenze rispetto alla linea che era abituato a tenere con Gasperini, poi ci si è messa di mezzo la pubalgia ed ecco che Caldara da colpo di mercato è passato a diventare oggetto misterioso. Ora il tunnel è finito, nei prossimi giorni si aggregherà al gruppo e a breve lo si vedrà anche in campo.

I TEMPI – La data? Difficile che possa essere convocato per il derby ma subito dopo sì e chissà che non possa già giocare titolare in Europa League giovedì 25. Dovrà dimostrare di avere imparato gli schemi e di essere guarito fisicamente ma il futuro è suo. E’ un patrimonio del Milan e Gattuso non vede l’ora di riaverlo a disposizione. Discorso che vale, esponenzialmente al quadrato, per Andrea Conti. Anche lui ex atalantino, anche lui promessa del calcio italiano ma ancora più sfortunato. Arrivò in rossonero due estati fa e il protagonista l’avrebbe potuto fare solo a “Chi l’ha visto?” perchè si è fatto male subito. Infortunio al crociato, poi la ricaduta, il calvario delle visite, della riabilitazione, del lavoro da solo in palestra per tornare. Tutto passato o quasi.

LA SITUAZIONE – Il terzino lavora ormai a pieno regime con i compagni: i gravi problemi ai ginocchio sono superati, ma per vederlo in campo ci vorrà ancora un po’ di pazienza. Niente, rispetto a quello che ha passato. Nessuno ha fretta, nessuno vuol forzarlo e di date ufficiali per il rientro non se ne fanno più, dopo che tutte le opzioni iniziali sono sballate ma stavolta ci siamo quasi. Anche Conti scalpita e a breve Gattuso avrà una nuova freccia nel suo arco.

SPORTEVAI | 14-10-2018 14:35