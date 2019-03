Gattuso assicura: "La squadra è viva"

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ai microfoni della Rai ha così commentato la sconfitta dei suoi contro la Samp: "E' stata una partita dove nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, la squadra è viva, ha fatto quello che doveva fare, siamo stati sfortunati ma l'episodio ci è costato caro. Abbiamo tirato poco, nel primo tempo potevamo cambiare spesso gioco, ma ho visto una buona squadra, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, potevamo fare qualche cambio di gioco in più per metterli in difficoltà".

"Che dirò a Donnarumma? Nulla, fa parte del gioco, ha fatto 2-3 parate interessanti, l'errore ci sta, guardiamo avanti".

Sul rigore: "Non lo so, io credo nella buona fede dell'arbitro, la VAR è uno strumento interessante che può aiutare. Problema fisico? Non è questione fisica, fino all'ultimo abbiamo cercato di pareggiare, è normale che quando perdi un derby a livello mentale e fisico ti lascia qualcosa, ma oggi ho visto una buona squadra anche se potevamo fare meglio. Volevamo giocare a due punte, poi ci siamo messi con la difesa a tre, lasciando il binario a Conti. Kessiè è arrivato giovedì, la scelta è stata questa, ho preferito i giocatori che sono stati in queste due settimane ad allenarsi a Milanello".

SPORTAL.IT | 30-03-2019 23:10