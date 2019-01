Gattuso avvisa Paquetà

Dopo la rimonta subita all’andata, in quella che per il Milan fu la prima partita del campionato, la squadra di Gattuso riesce a fermare il Napoli, costretto ad accontentarsi dello 0-0 a San Siro.

Un punto che fa poca classifica per entrambe le squadre, ma che il tecnico rossonero accetta di buon grado, annotando i progressi dei suoi: “Nel primo tempo abbiamo giocato bene, con la qualità che voglio vedere, anche se negli ultimi 25’ abbiamo sbagliato qualcosa – ha detto 'Ringhio' a Sky Sport – Nella seconda parte invece abbiamo sofferto, eravamo stanchi e sembrava che la palla scottasse. Comunque va bene così, non dimentichiamo contro chi giocavamo”.

La prima di Piatek è stata a mezzo servizio, anche se il polacco si è mosso bene nei venti minuti in cui ha giocato. Inevitabile però parlare ancora di Gonzalo Higuain: “Ormai è un capitolo chiuso – ha aggiunto Gattuso – Noi potevamo fare di più per lui e lui poteva dare di più. Per giocare serve avere il veleno, Gonzalo ha fatto scelte diverse, ma umanamente mi ha lasciato qualcosa. Gli auguro il meglio, però non fa più parte di questa famiglia”.

Chi ne fa e ne farà parte è invece Paquetà, parso meno brillante che nelle prime uscite. Gattuso ha le idee chiare: "Ha sbagliato qualcosa, ma è un giocatore che fa una mole di lavoro importante e che ci teniamo stretti. Però deve fare meno giochettini in fase difensiva".

