Gattuso bacchetta Lozano e dà un indizio sul rinnovo

Il Napoli vince in rimonta contro il Benevento ma Gattuso trova comunque il modo di tirare le orecchie ai suoi giocatori.

Il tecnico, intervistato da ‘DAZN’, commenta in particolare la prestazione di Lozano apparso meno a suo agio sulla destra. “Lozano lo voglio vedere più cazzuto, anche sul mezzo rigore non si deve buttare. Nel primo tempo è stato il più pericoloso dei miei. Osimhen? Oggi non poteva attaccare la profondità, dobbiamo lavorare su altre cose”.

Gattuso poi spiega le difficoltà incontrate dal Napoli nel primo tempo e cosa è cambiato nella ripresa.​ “Nel primo tempo eravamo sempre lunghi, palleggiavamo in maniera sterile. Abbiamo regalato tanti palloni. Nel secondo tempo abbiamo iniziato a fare circolare il pallone in modo veloce”.

Nel finale Gattuso ha temuto la beffa come qualche anno fa quando un goal del portiere Brignoli gelò il suo Milan.​ “Il fantasma di Brignoli? Eh era quello, nell’altra porta. I fantasmi c’erano. Anche perché giovedì abbiamo speso tanto”.

Infine il tecnico del Napoli rassicura sulle condizioni di Bakayoko, uscito nella ripresa per un problema al ginocchio.​ “Ha preso una botta, speriamo non sia nulla di grave. Ora prepariamo la partita in Spagna”.

Giunto poi ai microfoni di ‘Sky Sport’, il tecnico calabrese ha risposto con il sorriso sulle labbra alla domanda sulla trattativa per il suo rinnovo di contratto: “Il presidente vuole tutelarsi con le clausole, ma faccio fatica perché mi può partire sempre la vena… Io sono fatto all’antica e voglio essere libero per poter lavorare con continuità. Io ora amo questa squadra, sto benissimo”.

OMNISPORT | 25-10-2020 17:47