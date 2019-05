Gattuso-Bakayoko: ecco come è andato il secondo faccia a faccia

Rino Gattuso eTiemoué Bakayoko si sono confrontati a Milanello dopo il furioso litigio con insulti esploso durante il primo tempo della partita di lunedì sera tra Milan e Bologna. Secondo quanto riporta l’Ansa, i due si sarebbero parlati prima dell’allenamento di martedì mattina, alla presenza dei dirigenti Leonardo e Paolo Maldini, e sarebbero arrivati a un chiarimento. Ora, sottolineano dal Milan, per tutti la concentrazione è massima per preparare al meglio la sfida di sabato con la Fiorentina.

Il club ha voluto chiudere immediatamente la spinosa questione per focalizzare l’attenzione della squadra sui prossimi impegni di campionato e sulla volata Champions, ma l’atmosfera resta carica di tensione.

Su Twitter Bakayoko è tornato sulla questione, senza scusarsi e anzi facendo delle precise accuse: “Non accetto mi si faccia passare per un giocatore che si è rifiutato di entrare in campo quando l’allenatore gliel’ha chiesto e che non ha rispettato il suo club e i suoi compagni di squadra. Non ho mai rifiutato di entrare, lui si è rivolto a me con termini che non mi aspettavo e io stavo solo ripetendo le sue parole”.

“È da alcune settimane che si parla di me sulla stampa, ma ho deciso di non dire nulla e di lavorare. D’altra parte, quello che è successo questa sera e l’interpretazione che si sta cercando di dare mi costringe a reagire immediatamente”, ha continuato Bakayoko.

Il suo entourage parla di “massacro mediatico” nei confronti del giocatore, che con il suo ritardo la scorsa settimana ha causato il ritiro punitivo della squadra.

Il Diavolo con ogni probabilità non verserà i 35 milioni di euro per riscattare il suo cartellino. La decisione di dividersi non riguarderebbe solo il club, ma lo stesso Bakayoko, molto turbato dai buu e dai cori razzisti ricevuti dai tifosi laziali durante la semifinale di ritorno di Coppa Italia a San Siro dello scorso 24 aprile e orientato a lasciare l’Italia.

SPORTAL.IT | 07-05-2019 13:53