Gattuso: "Biglia? Lungo stop"

Il miglior Milan della stagione per venticinque minuti, poi il buio prima del jolly finale.

Rino Gattuso si arrampica al quarto posto grazie alla vittoria nel recupero contro il Genoa e lo fa promuovendo quasi in toto la prova della squadra, nonostante il successo sia arrivato solo in extremis: “Dopo l’1-0 non siamo stati in grado a gestire il pallone, abbiamo fatto tanti errori in costruzione e alla fine a furia di perdere palloni abbiamo preso il pareggio – l'analisi del tecnico calabrese a 'Sky Sport' – Potevamo fare molto meglio, ma considerando le tante defezioni e le difficoltà nel preparare le due partite che abbiamo fatto in tre giorni sono contento. Era da tempo che non vedevo la squadra giocare come nei primi 25 minuti”.

“Il quarto posto è solo uno step, dopo tutto quello che si è detto è una soddisfazione, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Abbiamo solo aggiustato la classifica, ma là in alto dobbiamo restarci e per farlo bisogna migliorare il livello delle prestazioni. Comunque non dimentichiamo che abbiamo vinto anche grazie alla gran parata di Donnarumma sull’1-1, se no ne parliamo solo quando sbaglia".

Gattuso ha promosso la prova di Bakayoko, fischiato dal pubblico non solo per il pallone perso nell’occasione del momentaneo pareggio, annunciando che l’assenza di Biglia, out in extremis, si prolungherà per lungo tempo: “Lucas ha subito una ricaduta su una cicatrice della scorsa stagione, è interessato il gemello mediale e quando c’è di mezzo il polpaccio serve molto tempo”.

SPORTAL.IT | 31-10-2018 23:10