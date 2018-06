Gattuso: "Bisogna alzare subito l'asticella"

Gennaro Gattuso in un'intervista a MilanTv parla già della prossima stagione: ". L'asticella si deve alzare dal primo giorno di ritiro, per farlo bisogna avere voglia di lavorare e non accontentarsi mai. Mi fa piacere che riusciremo a stare 10-12 giorni a Milanello, a casa nostra, ci sono le salite, il bosco, abbiamo tante cose da fare, bisogna mettere benzina nelle gambe perche' credo sia fondamentale".

"Mi aspetto qualcosa in piu' anche da me e da chi lavora con me, perche' abbiamo commesso qualche errore di valutazione, roba di scelte tecnico-tattiche. Penso che dobbiamo migliorare anche noi dello staff tecnico cosi' come devono farlo i miei giocatori".

Sul mercato: "Speriamo che dal mercato arrivi qualcuno che abbia la stessa voglia e la stessa mentalita'. Dico sempre che signoli giocatori ti fanno vincere qualche partita ma e' la squadra che ti fa arrivare fino in fondo e penso che noi dobbiamo ricomninciare da questa mentalita' e da questo concetto".

SPORTAL.IT | 05-06-2018 17:50