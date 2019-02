Gattuso che combini? I tifosi danno ragione a Salvini

E se avesse ragione Salvini? Il Ministro dell’Interno e Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ha assistito a Roma-Milan allo stadio ed a fine gara ha espresso la sua delusione: “Sono due punti persi questa sera, ma non dico nulla altrimenti Gattuso si offende. Certo, non capisco come si possa lasciare Calhanoglu per 90 minuti in campo”. Parole che sono state riportate a Gattuso in conferenza, ma il tecnico ha sorvolato senza replicare: “Passiamo a un’altra domanda”. Il tema però ha colto nel segno e sui social la rabbia dei tifosi rossoneri esplode con una valanga di tweet anti-Ringhio: “Dite quello che volete, amore per #Gattuso come uomo quanto vi pare… ma 4 minuti per #Cutrone è un crimine verso l’umanità. Cambi come al solito o sbagliati o tardivi. Mistero #Calhanoglu, io non mi accanisco eh, a me piaceva… ma sta facendo pietà” o anche: “Gestione cambi indecente.. tanti giocatori sulle gambe (Kessie, Chalanoglu, Calabria, etc) e primo cambio all 80esimo.. boh”.

QUANDO CAMBI? – Si batte soprattutto sulle sostituzioni: “Gattuso non fa cambi…O li fa tardi…. Perchè non sa neanche come si fa a farli in una squadra come il Milan… E’ li per grazia ricevuta, la mancanza di fondi del cinese!”. Il pari è oro colato per i fan: “L’ha impostata da provinciale. Dispiace dirlo ma è così. Vedere Piatek nel deserto con il più vicino a 30 m… E altra cosa che proprio non mi va giù: la mancanza di ritmo” oppure: “Pareggio strappato col fiatone. Ora perderemo il quarto posto, giustamente. In 22 giornate, su 66 punti disponibili, #Gattuso ne ha fatti solo 36. Vuol dire che ja buttato 30 punti nel bidone dell’umido. Male”.

IL PROBLEMA – C’è chi fa ironia (“Evidente la tattica di #Gattuso , addormentare la partita ed appena si sente russare: colpire”) e chi infine identifica il problema: “Giocare attualmente con #Suso e #Calhanouglu è come giocare in 9.guarda caso l’unica partita decente vista quest’anno non aveva questi interpreti (milan-napoli coppa italia). Quando #gattuso capirà forse continueremo il percorso di crescita. 1 punto guadagnato”.

SPORTEVAI | 04-02-2019 09:08