Gattuso, che elogio al Napoli: "Dal Barcellona solo il solletico"

Gennaro Gattuso analizza il pareggio tra il suo Napoli e il Barcellona e nel dopo partita dello splendido 1-1 del San Paolo non nasconde l’orgoglio per la prestazione dei suoi ragazzi, mandando un messaggio molto chiaro ai temuti avversari catalani: la qualificazione ai quarti di finale, che si deciderà nel ritorno del Camp Nou, sarà assolutamente aperta.

Chiaro l’approccio tattico del suo Napoli, aggredire il Barcellona. Gattuso lo spiega ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Se avessimo concesso loro spazio ci avrebbero potuto far male. Invece oggi ci hanno fatto appena il solletico e non hanno mai tirato in porta. Dovevamo fare una partita come questa, e non abbiamo vinto a causa di un singolo episodio che abbiamo pagato caro”.

Nulla di imprevisto, però: “Con loro non puoi sbagliare niente, se Messi si abbassa ti manda in porta, e questo lo sapevamo – sottolinea il tecnico partenopeo -. Noi siamo stati bravi e forse su qualche risalita potevamo fare meglio. Il Napoli non è una squadretta, loro hanno qualcosa in più ma noi abbiamo tanti giocatori forti”.

Addirittura Gattuso trova qualcosa che poteva essere gestito meglio e per cui storcere il naso: “La nostra fase di costruzione un po’ mi ha deluso. Certo però c’è da dire che se vai a chiudere così, giocando sui 25-30 metri, ci sta che subentri un po’ di stanchezza. E potevamo gestire meglio il palleggio”.

La qualificazione comunque è apertissima, e lo stesso Gattuso non ci gira intorno: “Avremo tempo per preparare la partita. A loro mancheranno anche Vidal e Busquets, se al Camp Nou giocheremo come sappiamo, avremo le nostre possibilità“.

E la sensazione è che con un Dries Mertens così, tutto possa diventare possibile. Anche spaventare il grande Barcellona nel suo stadio: il Camp Nou.

Gattuso ci crede, la squadra sembra essere dalla sua parte. Ora sarà necessaria la grande impresa in terra catalana.

SPORTAL.IT | 26-02-2020 00:16