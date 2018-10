Gattuso chiede aiuto alla società

Il Milan vince e Gattuso.. esplode. L’esultanza rabbiosa al termine della partita contro la Sampdoria è il simbolo della grinta messa in campo dalla squadra. Anzi, il tecnico rossonero ha esultato prima ancora del fischio finale…: “Chiedo scusa alla squadra, non è un bel vedere, non avevo capito che avesse l’arbitro dato trenta secondi in più, ma è normale ci fosse tensione – le parole di Gattuso a 'Sky Sport' – Ringrazio la società e i ragazzi, avevo chiesto di vedere 23 cani rabbiosi e abbiamo abbinato anche la qualità, contro una grande squadra, segnando tre gol".

"Stasera abbiamo dato una bella dimostrazione, può capitare di giocare male, ma una squadra non di mentalità non ribalta il risultato contro la Sampdoria – ha aggiunto 'Ringhio' – La squadra mi segue, se non fosse così avrei già fatto un passo indietro. Il mio compito è dare una mentalità alla squadra, ma serve anche l’aiuto della società, come sta facendo".

Il nuovo modulo è parso vincente. "Abbiamo provato a fare qualcosa di nuovo con un assetto diverso, il 4-4-2, ma Suso e Laxalt non facevano le ali pure. Cutrone era difficile da tenere fuori, segna con continuità".

