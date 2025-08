Gattuso "spinge" Chiesa in serie A: Napoli e Milan interessate, anche Inter e Roma ci pensano

Il ct chiede all'attaccante del Liverpool di tornare in Italia per riconquistare l'azzurro: in rossonero ritroverebbe Max Allegri che lo ha già avuto alla Juventus, anche Conte e Gasperini lo vorrebbero

Quattro anni fa il mondo del calcio rimase ammirato dalla veemenza di un giocatore che diede un contributo decisivo alla vittoria dell’Italia di Mancini: Federico Chiesa nel 2021 era letteralmente inarrestabile, un top player che faceva invidia a chiunque.

Chiesa e quel maledetto infortunio

Poi, quel maledetto infortunio nella notte di Roma del 9 gennaio 2022 che ne tarpò le ali: la lenta ripresa, il rientro ad una forma accettabile nella stagione 2023/2024 e i dissidi con Allegri, che lo ha schierato seconda punta nel suo 3-5-2. Nove gol in campionato, ma la sensazione che il giocatore spumeggiante di un tempo fosse ormai perduto: e l’esperienza a Liverpool, in un campionato dove i ritmi sono infernali, ha fatto risaltare la sua condizione fisica tutt’altro che ottimale. Sei presenze, zero gol e zero assist in campionato, un gol in Fa Cup nientedimeno che contro l’Accrington Stanley, un gol “vero” in finale di English Football League Cup a Wembley contro il Newcastle Utd, rete tuttavia vana.

Chiesa-Liverpool, feeling mai nato

Arne Slot non ha mai fatto mistero di non puntare sull’italiano, che non è stato neanche convocato per la tournèe pre-campionato: ma Chiesa, a 27 anni, è ancora in tempo per tornare il giocatore che era un tempo, o almeno per provarci. D’altronde lo stesso ct della Nazionale, Rino Gattuso, gli ha parlato chiaro: “Vai a giocare”, gli ha detto, in modo da poter pensare ad un suo ritorno in azzurro. Ma dove? Chiesa vorrebbe tornare in Italia, ma l’importante è poter giocare con continuità.

Milan e Napoli pensano a Chiesa

Come riporta calciomercato.com, gli agenti del calciatore da tempo sono in movimento e fra i club contattati il più attivo è il Napoli che però sta dando priorità alle possibili uscite come quelle di Simeone direzione Torino e Raspadori che piace ad Atalanta e Atletico Madrid. L’altra squadra alla finestra è il Milan: Max Allegri lo riabbraccerebbe volentieri, e potrebbe schierarlo da esterno d’attacco, seconda punta o addirittura da falso 9, ruolo che aveva già svolto alla Juventus in qualche occasione.

Chiesa, ci sono anche Inter e Roma

Ma ci sono anche Inter e Roma sulla lista delle possibili destinazioni: i nerazzurri potrebbero pensare all’ex Juve nel caso in cui l’affare-Lookman non dovesse chiudersi, mentre la Roma (dove ritroverebbe il suo ex compagno Dybala) potrebbe pensare a lui in caso di cessione di Dovbyk. Il contratto del figlio d’arte scade il 30 giugno 2028, ma il Liverpool si accontenterebbe anche di un prestito con riscatto da concordare. Il problema è nell’ingaggio: Chiesa guadagna 6 milioni netti all’anno, ed è difficile che una squadra italiana si accolli un simile onere per un giocatore che non dà garanzie sul piano fisico.