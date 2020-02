Gattuso: "Contro Messi senza paura"

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League contro il Barcellona: "So che affrontiamo una grandissima squadra, devo ringraziare i ragazzi e Ancelotti, perché non ho fatto nulla, mi sono ritrovato a giocare questo ottavo di finale. L'emozione c'è, io sono due giorni che smanetto. C'è grande preoccupazione, è vero che a loro mancano tanti, ma sono una squadra abituata a giocare certe gare. Con Valverde recuperavano palla dopo 11 secondi, con Setien dopo 6. Quindi dobbiamo fare una grande partita in tutte e due le fasi. Se non facciamo le cose fatte bene, rischiamo grosso. Voglio vedere una squadra viva, che rispetta l'avversario ma che se la gioca fino alla fine. Il Barcellona ha qualcosa più di noi, lo sappiamo, ma la prepariamo bene e ce la giocheremo, nel calcio non si sa mai nei 180 minuti".

"Non c'è solo lui. Un grandissimo giocatore, da tanti anni il più grande giocatore e non solo a livello tecnico. Per come ha vissuto tutta la sua carriera. Un esempio per i bambini, mai una parola fuori posto, sempre perfetto. Penso sia importante per questo sport. L'unica anomalia è che negli ultimi anni si è fatto crescere la barba, ma fa cose che si vedono solo alla PlayStation. Ha una qualità incredibile ed è da anni il più grande di tutti i tempi".

SPORTAL.IT | 24-02-2020 13:23