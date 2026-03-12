Italia, Gattuso in emergenza ai playoff: svaniscono le idee Verratti e Vergara. Zaniolo si candida: “Se chiama…”

Gattuso ha perso Verratti e Vergara per la sfida contro l'Irlanda del Nord. Pisilli vede l'azzurro, Zaniolo si candida e spera: "Sarei strafelice se il ct mi chiamasse..."

Con Verratti e Vergara fuori per infortunio, scatta l’emergenza in casa azzurra in vista dei playoff per i Mondiali: Gattuso alla ricerca di calciatori pronti e affidabili, intanto Zaniolo si candida e lancia un messaggio al commissario tecnico: “Se mi chiama…”.

Vergara e Verratti out, Gattuso in cerca di sostituti

La sfortuna e gli infortuni hanno ripreso a tormentare Gennaro Gattuso, alle prese con le valutazioni pre-convocazioni per la sfida playoff contro l’Irlanda del Nord del 26 marzo, si spera la prima delle due che, se vinte, spalancherebbero le porte del Mondiale all’Italia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il commissario tecnico azzurro ha perso, in poche ore, due sicuri convocati: Antonio Vergara, per una fascite plantare al piede sinistro che lo terrà fuori fino a dopo la sosta, e Marco Verratti, che sarebbe tornato in Nazionale dopo tre anni di assenza, ma che è ancora alle prese con un infortunio al ginocchio.

Pisilli per Verratti, Zaniolo si candida

Entrambi daranno forfait. Ma se il sostituto di Verratti sembra essere già stato individuato in Niccolò Pisilli, che bene sta facendo con Gasperini alla Roma, sia in campionato che in Europa League, lo stesso non si può dire per chi prenderà il posto di Vergara.

Tra i papabili c’è sicuramente Nicolò Zaniolo che, in un primo momento, sembrava essere stato accantonato da Gattuso nonostante l’ottimo rendimento in Serie A e la fiducia ritrovata all’Udinese grazie alle 5 reti segnate in campionato. Il sogno Nazionale, per l’ex Roma e Atalanta, potrebbe prendere corpo grazie al forfait di Vergara.

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Zaniolo ha accarezzato l’idea di disputare il playoff Mondiale: “Sarei strafelice se Gattuso mi chiamasse. La maglia dell’Italia è un sogno, ma se non dovesse arrivare la convocazione continuerei a lavorare per meritarla. Oggi mi sento maturato, da ragazzo ero più impulsivo, adesso ragiono di più in campo e aiuto la squadra”.

Gattuso, convocazioni pronte, chi ci sarà

Al netto delle sostituzioni di Verratti a centrocampo e di Vergara in attacco, Gennaro Gattuso sembra avere le idee chiare su chi portare in azzurro. Dal blocco Napoli composto da Buongiorno, Spinazzola e Politano (anche Meret si gioca la convocazione), alla spina dorsale interista (Bastoni–Barella–Pio Esposito, più l’insostituibile Dimarco), passando per il contributo juventino alla causa azzurra (Gatti, Cambiaso, Locatelli).

Dalla Premier League, Gattuso pescherà a piene mani: Donnarumma, Vicario, Calafiori, Tonali vestiranno l’azzurro. Le novità sono interessanti: Palestra ha sfornato una stagione da applausi e merita un posto in Nazionale, Pisilli, come detto, chiuderà il cerchio a centrocampo. In attacco c’è Scamacca in grande spolvero, mentre Kean ha bisogno di ritrovare condizione e fiducia.