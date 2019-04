Gattuso deluso stronca il Milan: "Squadra vuota"

Gennaro Gattuso non riesce a nascondere la delusione per il pareggio del suo Milan a Parma. I rossoneri, che dopo essere passati in vantaggio con Castillejo sono stati raggiunti nel finale da Bruno Alves su punizione, con questa ulteriore frenata mettono a rischio il loro quarto posto, ora a portata di Roma e Atalanta.

“Nel primo tempo abbiamo giocato sotto ritmo, loro si sono chiusi bene e noi non trovavamo spazi. Poi siamo stati bravi e fortunati a sbloccarla, ma abbiamo commesso una sciocchezza sul fallo della punizione che ha portato il pari. Il caldo? C’era anche per loro, solo che avevano più rabbia. Oggi non è stata una buona prestazione, ci teniamo il punto”.

“E’ mancata umiltà? Sì, forse non riesco a trasmetterla alla squadra e allora vuole dire che non sono un buon allenatore. Rimpianti? Peccato per il gol annullato a Cutrone per mezzo piede, sarebbe stato il 2-0. Lì siamo stati sfortunati, ma è innegabile che ci aspettavamo di fare un’altra partita”.

Ancora sulle difficoltà del primo tempo: “In fase di non possesso loro difendevano in linea da cinque, sapevamo però le loro caratteristiche. Quando avevamo la palla avremmo potuto fare meglio, nel secondo tempo qualche chance l’abbiamo creata”.

Per il Diavolo è l’ennesimo passo falso: “Ci stiamo giocando qualcosa di importante e entriamo in campo male, ho visto poca veemenza e poca voglia di rincorrere gli avversari. Mi aspettavo molto di più”.

La Champions è sul filo del rasoio: “Si è vista una squadra vuota, e non è una questione fisica, ma non parliamo di tragedia, è ancora lunga e dobbiamo sbagliare il meno possibile. Prima del gol subito non abbiamo sofferto tanto. Abbiamo sbagliato approccio, giocando a calcio possono succedere delle giornate così. Diamo anche dei meriti al Parma, che ci ha messo in difficoltà”.

