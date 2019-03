Gattuso, derby a rischio: ecco perché la squalifica non è certa

Vincere anche quando si gioca male. Si chiama la virtù delle grandi squadre ed è il sogno non confessato di tutti gli allenatori, anche di quelli che mettono le prestazioni davanti a ogni cosa. Perché se è vero l’assioma che se si gioca bene ci sono più possibilità di vincere, è altrettanto innegabile che per produrre un buon football servono tante variabili, dal proprio stato di forma psicofisico della squadra alla vena dei singoli fino ad un avversario che permetta di giocare. Il Milan di Gattuso sembra avere sviluppato questa capacità. Se infatti a inizio stagione i rossoneri piacevano a livello di prestazioni, la svolta come classifica è avvenuta quando il gioco si è fatto meno spettacolare.

Fino alle ultime settimane che hanno visto una squadra in difficoltà, forse anche stanca, soffrire anche con le piccole. È successo pure contro il Chievo, fanalino di coda piegato solo nel finale da un gol contestatissimo di Piatek. Partita pazza quella del “Bentegodi”, che ha scontentato tutti a livello arbitrale. Se infatti i gialloblù sono insorti a fine gara, Rino Gattuso lo ha fatto già al 35’, rimediando l’allontanamento da parte dell’arbitro Pairetto. Il casus belli è stato un fallo di Dioussé su Paquetà, non ravvisato dall’arbitro torinese. La protesta di Gattuso è stata veemente e il tecnico calabrese ha pure battibeccato con Meggiorini. Espulsione immediata, squadra affidata nei 50’ rimanenti al vice Riccio, che aveva già seguito la squadra nella vittoriosa trasferta contro il Genoa dopo la squalifica di Rino post-Supercoppa, e alla fine sospiro di sollievo per la vittoria.

"Sono cose che capitano, Gattuso poi ha parlato con l’arbitro ed è tutto finito. Tutto chiarito” ha detto Riccio a fine gara. Gattuso è però a rischio squalifica in vista del derby del 17 marzo. Squalifica non certa: tutto dipenderà dal referto dell’arbitro e da cosa il quarto uomo Ghersini ha riferito a Pairetto. Il tecnico rossonero rischia una ammonizione, una diffida, una multa o una o più giornate di squalifica qualora avesse proferito nei confronti degli ufficiali di gara parole particolarmente ingiuriose o minacciose.



