Gattuso: "Derby, l'Inter meritava di più"

Le parole di Ringhio Gattuso, al termine di Milan-Inter, sono quelle di chi sa di averla scampata bella, soprattutto alla luce delle due reti a porta vuota divorate da Icardi.

"È un punto guadagnato perché abbiamo rischiato più di una volta di prendere gol – ha ammesso l’allenatore del Milan -. L’Inter ha fatto una grandissima stagione e meritava qualcosa di più. Abbiamo saputo soffrire, abbiamo avuto le nostre occasioni facendo bene tatticamente ma è stata una sfida molto dura per noi, sono contento di questo punto e me lo tengo stretto. Faccio i complimenti all’Inter per la partita, ha cambiato qualcosa e nelle ultime gare hanno trovato dei meccanismi che ti possono mettere in grande difficoltà".

Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, Gattuso non ha perso le speranze: "Fuori dalla corsa Champions? Fino a quando c’è speranza bisogna lottare, mancano 8 partite e ci sono ancora tanti punti in palio ma ora dobbiamo recuperare energie. Negli ultimi 20 minuti sbagliamo tanto perché sicuramente qualche giocatore fisicamente non sta attraversando un periodo brillantissimo. Bonaventura in difficoltà? Ci sta avere un calo fisico, i primi due mesi miei ha fatto prestazioni molto importanti. Ora deve ritrovare la migliore condizione. L’errore di Icardi? Anche lì bisognava avere più malizia, mancavano 20 secondi, volevamo attaccare e abbiamo rischiato di prendere gol. L’ingresso di Kalinic? Se non sta giocando ai suoi livelli anche noi abbiamo delle responsabilità. I miei giocatori sono i migliori al mondo, dobbiamo mettere sul tavolo la nostra professionalità e aspettarli".

SPORTAL.IT | 04-04-2018 19:30