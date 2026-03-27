Italia, Gattuso e la grande paura: “In un altro stadio ci avrebbero fischiato”. Il retroscena sui rigori

Gattuso ha seguito i rigori di Galles-Bosnia prima di presentarsi in sala stampa e motivare la scelta di Bergamo come sede: "Il 30-40% dei tifosi avrebbe fischiato"

Nel post-gara di Italia-Irlanda del Nord, Gennaro Gattuso è tornato sulla scelta di Bergamo come sede per la semifinale playoff e sulla necessità di giocare in uno stadio meno grande e più “collaborativo”. Poi il retroscena sui calci di rigore di Galles-Bosnia.

Bergamo porta fortuna, la scelta azzeccata di Gattuso

Bergamo ha portato fortuna all’Italia, s’è rivelata azzeccata la scelta di Gennaro Gattuso, che ha proposto il New Balance Arena, fortino dell’Atalanta, per affrontare l’Irlanda del Nord in semifinale playoff per i prossimi Mondiali. Molto buona la cornice di pubblico, ottimo il contributo proveniente dagli spalti, soprattutto nei momenti più delicati della partita, nel primo tempo e a inizio ripresa, con l’Italia poco pericolosa in attacco e sollecitata dai nordirlandesi.

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“La scelta di tornare a Bergamo è stata mia”, ha rivendicato il commissario tecnico in conferenza stampa. Il motivo è presto detto: “In uno stadio di 70-80mila persone, il 30-40% dei tifosi ci avrebbe fischiato. Invece qui hanno voglia, ti spingono. E’ stato molto importante non far sentire ancora più pressione ai ragazzi”, ha proseguito Gattuso.

Bosnia ultimo ostacolo, il retroscena sui rigori

Superata l’Irlanda del Nord, l’ultimo ostacolo per i Mondiali estivi si chiama Bosnia: ieri si è sbarazzata del Galles, in rimonta, vincendo la lotteria dei rigori dopo aver rimontato l’iniziale svantaggio con l’eterno Edin Dzeko, autore del gol dell’1-1 che ha trascinato la sfida ai supplementari.

L’atto finale della partita è stato seguito da Gattuso, che ha ritardato l’arrivo in sala stampa, attendendo la conclusione dei calci di rigore per parlare della Bosnia, “un avversario che ha giocatori d’esperienza”, ha esordito il commissario tecnico. “Giocano con il 4-4-2, li affronteremo in uno stadio caldo. Rispetto al Galles è un avversario completamente diverso, sa chiudersi bene, si appoggia sugli attaccanti. Sarà un’altra partita difficilissima: dovremo metterci l’elmetto e scalare l’Everest”.

Bastoni sotto osservazione, energie da recuperare

In vista della trasferta in Bosnia di martedì sera, Gattuso dovrà valutare con attenzione le condizioni fisiche di alcuni interpreti. Ieri Bastoni è stato sostituito nella ripresa, dopo il gol di Tonali: rientrava dopo due stop di fila in campionato ed era gravato da un’ammonizione. “Non si allenava da quasi tre settimane, bisogna solo ringraziarlo”, ha commentato Gattuso.

Per il resto solo “piccoli acciacchi” da verificare, come detto dal ct azzurro, oltre ai “piccoli problemi” con i quali convive Scamacca. “I giocatori sono tutti a disposizione, tornati a Coverciano ci mettiamo subito a lavorare. Bisogna recuperare energie, non dobbiamo inventarci nulla”, ha concluso Gattuso.