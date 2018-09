Gattuso dimostri che Higuain non ha bisogno di Cutrone

La distorsione alla caviglia di Cutrone ha tolto ogni dubbio: il baby-bomber potrà anche essere convocato per Cagliari ma non verrà rischiato, meglio inserirlo in Europa League giovedì prossimo ma il tema della “solitudine” del soldato Higuain richiede una risposta chiara. Gattuso in Sardegna dovrà dimostrare di aver risolto il problema e di essere in grado non solo di spalleggiare al meglio il Pipita ma di consentirgli di sfruttare le sue caratteristiche. E’ lui la stella, è lui quello che può far svoltare i rossoneri.

La casella del gol recita zero e quell’assist (proprio per Cutrone ad un amen dal fischio finale con la Roma) è e deve essere anche in futuro la ciliegina, non la torta. Avere uno dei più forti centravanti del mondo e non metterlo nelle condizioni migliori di valorizzare il suo potenziale è un delitto. Che sarebbe successo a Napoli se il Milan avesse assistito diversamente il suo top-player? Higuain al San Paolo fece un solo tiro in porta ed anche contro i giallorossi (prima dell’ingresso di Cutrone) aveva svolto tutt’altro ruolo, da uomo-squadra sì ma non da bomber. Il motivo? Tattico.

Questo Milan sa essere esteticamente piacevole, ha tanti giocatori tecnici ma tutti portatori di palla: nessuno che attacca lo spazio, come sarebbe utile per sfruttare al meglio Higuain. Da qui l’effetto imbuto che ha spesso neutralizzato la forza d’urto rossonera. Tutto bene fino al limite dell’area, poi mancava qualcosa. Servono giocatori che allungano e si buttano nello spazio, con loro Higuain diventa letale. Senza, diventa un campione spuntato. Il Pipita era abituato diversamente, sia a Napoli che alla Juve e proprio un attaccante come Cutrone, che attacca lo spazio, potrebbe essere in futuro una mossa da adottare. Intanto bisogna arrangiarsi con chi c’è e Gattuso dovrà studiare nuovi movimenti per Suso e Calhanoglu ma anche per Bonaventura e più ancora per gli esterni bassi. In attesa di Conti, l’arma Laxalt (ma anche Castillejo) può supplire bene. Sta a Gattuso non far spegnere la miccia più importante che ha e farla diventare deflagrante nelle aree avversarie.

