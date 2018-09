Gattuso e il turnover, la scuola Ancelotti non è servita

Meno male che c’è un calendario abbordabile: Gattuso ha tre partite – sulla carta poco complicate – per ridare un’immagine migliore prima della sosta al suo Milan malandato, che anche Leonardo e Maldini cominciano a bacchettare, sia pure in maniera soft. Tre partite per evitare guai, per dare un’identità alla squadra e rimetterla in corsa dopo alti (pochi) e bassi (troppi) che ne hanno frenato la crescita.

Tra le cose da mettere a posto c’è anche il turn-over, scelta obbligata per chi deve concorrere su tre fronti ma che Gattuso finora ha dimostrato di saper maneggiare con insufficiente consapevolezza. Le sue parole lasciavano intendere fatti che finora non si son visti. Era stato lui stesso a dire: “Difficile fare due squadre, una in campionato e una in Europa League, abbiamo lasciato a casa dei giocatori perché avevano bisogno di recuperare. Usiamo la metodologia che si usava con Ancelotti, vogliamo far fare 3/4 partite e dare sempre un turno di riposo ai giocatori, il problema dell’anno scorso è che giocavano sempre gli stessi e siamo arrivati un po’ corti di fiato”.

Già, l’anno scorso Gattuso non faceva quasi mai cambi alla formazione-base ma la lezione di Ancelotti non sembra ancora assorbita. Il turnover totale fatto in Europa ha poco senso: Ancelotti sta dimostrando a Napoli che per amalgamare una squadra senza stravolgerla bisogna cambiare 3 massimo 4 pedine per volta, anche a gara in corso. Bisogna studiare i cambi da fare durante le partite, bisogna tenere tutti sulla corda. E questo Gattuso non ha imparato ancora a farlo bene. Anche i cambi con l’Atalanta hanno finito più col danneggiare che con l’aiutare la squadra: non è un caso che quando è entrato Bakayoko per Bonaventura la squadra sia calata. Giovedì il Milan torna in campo, il tour de force è appena iniziato. Ripassare le lezioni a scuola-Ancelotti potrebbe essere la via d’uscita per il tecnico rossonero.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 25-09-2018 10:27